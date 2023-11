Qualità della vita 2023: Bolzano in testa, disastro Catania

Il 2023 sta per terminare e come ogni anno 'Italia Oggi - Ital Communications' in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma ha svolto la sua indagine sulla 'qualità della vita' nelle città italiane.La qualità della vita è risultata essere buona o accettabile in 63 province su 107 collettive. Tradotto in termini di popolazione, significa che 21 milioni 909.000 residenti (pari al 37,2% della popolazione italiana) vivono in territori caratterizzati da una qualità della vita scarsa o insufficiente.Ma ecco nel dettaglio quali sono le città protagoniste in positivo ed in negativo della classifica, che ovviamente viene redatta sulla base di determinati parametri: ambiente, affari e lavoro, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza.

Al primo posto troviamo Bolzano (nel 2022 al secondo posto), seguita da Milano (l'anno scorso al quinto posto) e Bologna (che si conferma in terza posizione). Completano le prime dieci posizioni della classifica Bologna, Trento (anno scorso al primo posto), Firenze, Padova, Parma, Monza, Aosta e Pordenone. Per quanto riguarda la Sicilia la prima città in classifica è Ragusa all'88esimo posto (ha perso 4 posizioni rispetto allo scorso anno). Segue Trapani al 93esimo posto, Palermo al 98esimo posto. Chiudono la sequenza delle città siciliane Enna al 100° posto (perde tre posizioni), Siracusa al 102° posto (guadagna 4 posizioni) e Caltanissett al 106° posto (perde una posizione).

Catania scende di una posizione, classificandosi in graduatoria al 103esimo posto su 107 disponibili, ossia al quart'ultimo posto. E si conferma la peggiore città italiana per quanto riguarda l'attenzione nei confronti dell'ambiente.

Vediamo, inoltre, nel dettaglio, prendendo in considerazione i singoli parametri, quali sono 'settorialmente' le migliori città italiane.

Affari e lavoro - Bolzano, Bologna e Cuneo ai primi tre posti, Crotone all'ultimo posto.

Ambiente - Bolzano, Padova e Mantova ai primi tre posti, Catania all'ultimo.

Reati e sicurezza - Ascoli, Pordenone e Frosinone ai primi tre posti, Milano in ultima.

Sicurezza sociale - Primato per Prato, Bolzano e Vicenza. Bandiera nera per Messina.

Istruzione e formazione - Bologna, Trieste e Trento al top, flop Crotone.

Sistema salute - Isernia, Terni ed Ancona bene, male Gorizia.

Tempo libero e turismo - Siena, Rimini ed Aosta nelle prime tre posizioni, ancora ultima Crotone.

Reddito e Ricchezza - Milano, Trieste e Bologna in alto, ancora Crotone a chiudere la classifica.