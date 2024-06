Caldo ed abiti: ecco quanto fa la differenza il "colore" che si indossa

Quante volte ci siamo sentiti dire, durante il periodo estivo, che è meglio non vestirsi di nero o di un altro colore scuro perchè diversamente soffriremo maggiormente il caldo? Sicuramente tante.

Per cercare di risolvere questo dilemma alcuni ricercatori dell'Istituto Internazionale di studi ambientali del Giappone hanno ripreso uno studio del 2014 che aveva provato a misurare la temperatura superficiale di polo dello stesso materiale ma di colori diversi durante alcune giornate di sole.

Le magliette sono state indossate da bambini o manichini ed hanno dimostrato che i valori di luminosità dei colori erano l'opposto dell'ordine delle temperature superficiali. In parole povere i colori più luminosi tendevano a riscaldarsi di meno mentre i colori meno luminosi tendevano a scaldarsi di più sotto il sole.

In un primo tempo però i ricercatori non sono stati in grado di chiarire il perchè di questo fenomeno. Per questo motivo hanno condotto un nuovo esperimento nel corso del quale hanno messo a confronto magliette dello stesso materiale e design ma di sette colori diversi, posizionandole in spazi aperti non ombreggiati o ventilati ma sottoposti al sole. Il tutto per far sì che a parità di condizioni fosse isolabile solo l'effetto delle radiazioni sui colori e sulla temperatura delle superfici.

Il risultato è stata una differenza di oltre 15 gradi tra la polo nere o verde scura e quelle bianche in condizioni di alta radiazione solare. E l'assorbimento della radiazione solare è stato il responsabile del 24-34% della differenza di temperatura. Esperimenti aggiuntivi con delle maschere hanno inoltre evidenziato che la differenza di temperatura tra bianco e nero si annnullava quando il vento aveva una velocità di circa 5 nodi al secondo.