Disturbi del sonno e melatonina: consigli utili

Negli ultimi tempi gli integratori di melatonina sono sempre più utilizzati e per alcuni sono diventati imprescindibili per cercare di affrontare insonnia, problemi di jet lag, difficoltà a dormire dopo turni notturni.

Come spesso accade però l'assunzione in abuso di questo ormone, prodotto naturalmente dall'organismo nella ghiandola pineale del cervello, rischia di avere conseguenze negative sulla salute.

In Italia e negli Usa la melatonina è reperibile facilmente sugli scaffali delle farmacie, spesso accanto agli altri integratori vitaminici (in Gran Bretagna è invece necessaria una prescrizione medica) e può essere data anche ai bambini (vengono vendute caramelle gommose per favorire un sonno notturno completo).

Questo ha portato nella 'grande mela' un aumento del numero dei bambini ricoverati in ospedale a causa di una overdose di melatonina (con sintomi come mal di stomaco, vomito e sonnolenza) e ad un corrispettivo aumento di adulti che hanno avuto conseguenze negative dall'uso dell'ormone (ma spesso collegato all'uso anche di altri integratori).

Ragione per la quale, più che ricorrere direttamente alla melatonina, bisogna capire quali siano le reali motivazioni dell'incapacità di prendere sonno.

Uno dei 'nemici' del sonno, sia negli adulti che nei bambini, è ovviamente lo smodato utilizzo di strumenti tecnologici durante il periodo serale. E' oramai dimostrato che passare del tempo davanti ad uno schermo prima di andare a leto può avere un impatto negativo sul sonno, ostacolando un riposo equilibrato.

Nel 2022, secondo uno studio condotto in America e pubblicato sulla rivista Sleep Medicine, un adulto su tre non riesce a dormire 7-8 ore a notte. Un dato da collegare al fatto che in adulti, bambini e ragazzi, rispetto al periodo pre-covid, è aumentato del 68,7% il tempo che si trascorre davanti ad uno schermo.

In virtù di ciò, prima di ricorrere alla melatonina (i cui effetti negativi sono collegati solamente all'abuso e non ad un utilizzo controllato e regolato da un medico di fiducia), è chiaro che bisogna accuratamente individuare la motivazione principale della mancanza di sonno o dell'incapacità di avere un sonno regolare.