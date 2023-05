Mutuo: quando conviene estinguerlo e perchè

Nel momento in cui si ha un mutuo in corso e si decide di estinguerlo, in tutto o in parte, (perchè per esempio si è ricevuto un TFR sostanzioso o una eredità) è possibile farlo senza sostenere ulteriori spese e senza che la banca erogatrice possa opporsi in alcun modo.

Ma non sempre vale la pena utilizzare questi soldi per estinguere un finanziamento in corso. La risposta è sempre sì quando ovviamente i risparmi sono impiegati ad un tasso minore di quello pagato per il mutuo, ossia quando il mutuo è a tasso fisso. Diversamente bisogna ovviamente considerare diversi fattori.

- Considerare che se da un lato si avrà la tranquillità dal punto di vista psicologico di non avere più il debito, dall'altro se si farà ricorso a tutti i risparmi si corre il rischio di avere poi in futuro bisogno di liquidità e quindi necessità di ricorrere nuovamente al credito bancario (con tassi forse più alti rispetto a quelli del mutuo)

- Se il mutuo è a tasso variabile, bisognerà individuare bene quale sia il debito residuo ad una certa data ed a quanto ammonta la quota capitale e la quota interessi per capire quanti interessi in meno si andranno a pagare effettuando l'estinzione anticipata (anche se, essendo il tasso variabile, si potrà solo ipotizzare il risparmio)

- In generale, quando il tasso è variabile e l'importo del mutuo è consistente ed è a tasso variabile, meglio chiuderlo se si hanno liquidità a disposizione; il discorso invece cambia quando il mutuo ha tempi di rimborso più ridotti, perchè in questo caso ovviamente si riduce la quota di interessi

Per fare capire come nell'ultimo anno siano aumentati i rischi per coloro che devono comprare casa chiedendo un mutuo, società del settore hanno effettuato una simulazione mettendo a confronto redditi, valori immobiliari ed andamento dei tassi.

Al primo posto, ovviamente, per perdita del potere d'acquisto, c'è Milano: nel 2022 con un mutuo fisso a 30 anni e con un reddito medio di € 1.500,00 al mese si poteva acquistare una casa di mq 51, oggi di 37,2 mq.

In Sicilia, nello specifico nel capoluogo di regione Palermo, il prezzo al mq delle case oscilla tra € 2.099 ed € 1.913 con mq acquistabili che vanno da 93,1 ad un minimo di 83,1.

In generale, comunque, colui che ha un reddito di € 1.500,00 al mese, può comprare al massimo un immobile dal valore massimo di € 94.000,00.