Bambini e smartphone: a che età cominciare e regole da seguire

In Italia, ad oggi, considerando bambini, ragazzi ed adulti, si passa in media 4 ore al giorno sui social e circa 8 ore online. E senza considerare l'esposizione agli schermi passivi, ossia la televisione.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per quanto riguarda i bambini, l'accesso allo smartphone è possibile dopo i 3 anni di età ma senza superare l'ora di utilizzo giornaliera.

Oggi il 17% dei bambini italiani tra i 3 ed i 4 anni guarda uno smartphone e spesso non mangia se non con questo oggetto in mano. Un bambino così non acquisirà la capacità di gestire noia e frustrazione o anche il pianto ma gli verrà insegnato che per fare una cosa ha bisogno per forza dell'aiuto di un oggetto esterno.

Un bambino esposto nei primi 24 mesi di vita anche solo per un'oretta al giorno allo smartphone ha il 30% di possibilità in più di svilupppare un disturbo di socializzazione, dell'apprendimento o dell'attenzione.

Come se non bastasse ulteriori studi hanno dimostrato che l'utilizzo di uno smartphone prima del compimento dei 13 anni ruba tempo reale e mentale al gioco ed all'interazione con gli altri bambini, che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del carattere e della personalità di ogni individuo. Troppa tecnologia rende il bambino più impulsivo e più solo: avrà meno voglia, bisogno e capacità di stare in compagnia.

Ma quali sono le regole da seguire? Innanzitutto il buon esempio: ci dimentichiamo spesso che i bambini fanno quello che vedono, quindi se siamo adulti sempre con uno schermo in mano non possiao sicuramente fare del bene.

Un primo modo per intervenire c'è comunque: niente smartphone in mano a pranzo ed a cena o sabato e domenica effettuare una sorta di 'detox tecnologico', senza accedere ai social o senza cellulare in mano.