Canoni di affitto a Catania: aumento dell'1,8% per bilocali, 0,8% per trilocali

Anche gli affitti in Italia hanno subito l'effetto Covid-19. Non tutte le categorie di appartamenti e non in tutte le Regioni.

Prendendo in considerazione il dato della Sicilia, in particolar modo le provincie di Catania, Messina, Palermo e Trapani, si registrano delle variazioni percentuali in aumento.

A Catania non si è modificato l'importo richiesto per un monolocale, mentre i bilocali hanno subito un aumento percentuale dell'1,8% ed i trilocali dello 0,8%.

Parlando di prezzi, a Catania per un monolocale ci vogliono dalle 250 € (zona Borgo, Rapisardi, Acireale, Misterbianco) ad un massimo di 350 € (zona Plebiscito, Duomo, Teatro Massimo, Stesicoro, Cittadella universitaria, Vulcania). Si attestano intorno alle 300 € le zone di Corso delle Province, Fasano, Piazza Trento.

Per quanto riguarda i bilocali si va da un minimo di 300 € (Rapisardi) ad un massimo di € 450 (Vulcania, Trento, San Nullo, Province, Lungomare Ognina, Cittadella Universitaria). Nella zona di Barriera, Fasano, Plebiscito, Duomo, Teatro Massimo, Stesicoro ci vogliono invece circa 400 €.

Capitolo trilocali. Il minimo lo si registra zona Picanello con 400 €. Ci vogliono invece 450 € nelle zone Borgo, Fasano, Picanello.

Il picco si raggiunge invece con le 550-500 € delle seguenti zone: Barriera, Cittadella Universitaria, Corso Italia, Lungomare-Ognina, Province, San Nullo, Trento, Vulcania.