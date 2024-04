Parlare con lo smartphone in carica fa male alla salute? La risposta degli esperti

Da sempre esiste la 'leggenda metropolitana' secondo la quale è pericoloso parlare al cellulare mentre quest'ultimo è collegato al caricabatterie (e questo fondamentalmente avviene per ogni dispositivo collegato ad una presa elettrica).

La realta è che, pur essendo stato dimostrato che un cellulare collegato alla corrente emette maggiori radiazioni rispetto ad uno non in carico, queste radiazioni non vengono comunque rilasciate a concentrazioni così elevate da poter arrecare un danno.

Pur essendo chiaramente vero (e dimostrato anche da diversi studi) che l'esposizione prolungata ai cellulare può portare rischi potenziali per la salute umana, è però vero che le radiazioni che provengono dagli smartphone sono onde radio, ossia radiazioni non ionizzanti che non provocano danni diretti al DNA.

L'unico effetto certo, riconosciuto anche dalla FDA (Food and Drug Administration), che può derivare dall'esposizione prolungata alle radiofrequenze emesse dagli smartphone è il riscaldamento dei tessuti.

Per poter comunque diminuire il proprio livello di esposizione alle radiazioni degli smartphone è possibile ovviamente utilizzare più spesso il vivavoce piuttosto che avvicinare il cellulare al proprio orecchio.