Vendita di case in Italia - Bologna in testa, Catania in affanno

La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 ha ovviamente colpito il mercato immobiliare ed ulteriormente allungato i tempi per riuscire a vendere una casa

Il Covid-19, ovviamente, non ha risparmiato nemmeno il settore immobiliare. Secondo uno studio condotto da Tecnocasa rispetto al 2020 c'è stato un peggioramento dei tempi di vendita, ossia del tempo necessario per collocare con successo una casa sul mercato.

Si è passato da 109 a 118 giorni. Se prendiamo in considerazione i capoluoghi di provincia saliamo a 146 giorni, con l'hinterland addirittura a 157 hiotni.

Le città più veloci restano Milano (60 giorni) e Bologna (57 giorni), la peggiore in questo senso è Bari (162 giorni).

Prendendo in considerazione la Sicilia, in particolar modo i dati fermi a gennaio 2021, al primo posto come città più 'veloce' troviamo Messina con 123 giorni. Segue Palermo con 150 giorni e Trapani con 170 giorni.

La provincia di Catania si colloca al penultimo posto regionale con una media di tempi di vendita di 158 giorni.