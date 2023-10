Ranking innovazione in Italia: 9° posto in classifica per Catania

Ener2Crowd, prendendo in considerazione i dati ufficiali delle Camere di Commercio, ha stilato la classifica dell'innovazione in Italia per il 2023.

Al primo posto troviamo Milano con 2.688 startup innovative e ben 619 pmi innovative. Secondo posto per Roma (1.552 startup e 325 pmi), terzo posto per Napoli (771 startup e 102 pmi).

Catania si posiziona al nono posto della classifica generale, con 242 startup e 48 pmi. La città etnea ha fatto meglio di altre città come Padova, Firenze, Bergamo, Genova, Verona, Caserta, Palermo (15esimo posto con 216 startup e 21 pmi), Modena, Pisa, Trento.

Per quanto riguarda la Sicilia troviamo Messina al 34esimo posto (107 startup, 10 pmi) e Siracusa al 66esimo posto (41 startup, 5 pmi). 71esimo posto per Ragusa ( 34 startup, 2 pmi), 74esimo per Caltanisetta (27 startup, 2 pmi).