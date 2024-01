Rc auto, a Catania premi in aumento del 38,4 per cento

L'Osservatorio di Facile.it anche quest'anno non prevede nulla di buono per gli automobilisti siciiani (in particolar modo per circa 51.000 persone) che vedranno aumentare il costo dell'Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato entro il 2023.

Si tratta di un dato che emerge da uno studio che ha preso in considerazione circa 68.000 preventivi siciliani effettuati sul sito Facile.it tra novembre e dicembre 2023. Le categorie più colpite dai sinistri sono stati pensionati, impiegati d'azienda e disoccupati.

Prendendo in considerazione Catania la percentuale di coloro che vedranno aumentare il premio è del 2,13% (è del 2,14% su base regionale). Riescono a fare peggio della città etnea come percentale di coloro che avranno un premio superiore Palermo, Messina, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa.

Le cose non migliorano se prendiamo in considerazione gli importi delle assicurazioni. Le tre provincie peggiori in quanto ad aumenti sono state nel 2023 Agrigento (+31,3%), Caltanissetta (+41,7%) e Catania (+38,4%).

Nello specifico rispetto a dicembre 2022, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a Catania occorrevano in media 644,95 euro (a dicembre 2022 erano invece necessari in media 397,28 euro).