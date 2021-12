Natale 2021 - Cinque idee regalo 'green'

Se anche a Natale volete rispettare l'ambiente ecco di seguito alcune idee regalo 'green' che possono fare al caso vostro.

Borraccia termica plastic free - Quelle totalmente senza plastica rappresentano la nuova frontiera del 'green' per combattere l'inquinamento ambientale e marino.

Shopper per la spesa - Ne esistono realizzati in cotone biologico riutilizzabile e si spera prendano definitivamente il posto dei sacchetti di plastica, che rappresentano il primo fattore di inquinamento ambientale. Esistono anche zainetti in cotone biologico se il budget di spesa è superiore.

Powerbank con pannello solare incorporato - Strumento grazie al quale si potranno ricaricare tutti i dispositivi sfruttando l'energia solare anzichè lapresea di corrente. Non c'è mai il rischio di restare senza batteria perchè non esiste il rischio di dover ricaricare la powerbank.

Elettrodomestici a basso consumo energetico - Un regalo classico per chi sta cambiando casa, ama questo genere di regali o ama cucinare. Fondamentale che la classe energetica dell'elettrodomestico sia 'A'.

Albero - Sono sempre di più le associazioni e i siti che, in cambio di un piccolo contributo, aiutano le foreste di tutto il mondo a non perdere la propria vegetazione. L'albero che si acquista verrà piantato da questa associazione nel posto che preferite in modo tale che si potrà visionarlo crescere nel corso degli anni.