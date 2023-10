Ricerca scientifica: Catania vincitrice del Bando 'Fellowship Program' di Gilead Sciences

ll prossimo 12 ottobre a Millano (presso la Fondazione Istituto Chiechi di Via Vivaio 7) si svolgerà la Cerimonia di Premiazione dei Vincitori della XII Edizione dei Bandi Gilead: Fellowship e Community Award Program.

I Bandi Gilead, giunti quest’anno alla loro 12a Edizione, selezionano e premiano dal 2011 i migliori progetti proposti da ricercatrici, ricercatori e Associazioni di pazienti del Paese finalizzati a migliorare la qualità di vita e l’assistenza socio-sanitaria delle persone aette da malattie infettive, oncologiche e oncoematologiche.

La città di Catania sarà protagonista della Cerimonia con il progetto "Percorsi di vita: da Catania ad Alessandria, insieme per la cura dei tumori del sangue" (interverrà in tal senso il Dott. Ugo Consoli - Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia dell’Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi Catania; entità che opera in cooperazione con la FIL - Fondazione Italiana Linfomi e con AIL Catania - Associazione Italiana Contro Le Leucemie).

Il progetto è stato premiato al Bando Fellowship Program dell’Università degli Studi di Catania ed è volto a estendere lo screening per l’infezione da HIV alla popolazione afferente al Pronto Soccorso dell’ARNAS Garibaldi di Catania e ad educare la popolazione al rischio di contrarre l’infezione.

Come già specificato, i Fellowship Program e il Community Award Program sono i due Bandi di concorso rivolti rispettivamente a ricercatori appartenenti a Enti di ricerca e cura italiani, pubblici e privati, e alle Associazioni di pazienti del Paese operanti nell’area delle malattie infettive, delle patologie del fegato, oncologiche e oncoematologiche.

La Cerimonia della XII Edizione celebrerà il valore di 62 progetti vincitori, di cui 25 premiati nell’ambito del Fellowship Program e 37 sostenuti grazie al Community Award Program.