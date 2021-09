Gruppo Emergency Catania - Omaggio a Gino Strada all'Arena Argentina

Evento organizzato dal Gruppo Emergency Catania per ricordare Gino Strada, scomparso lo scorso 13 agosto 2021

Il 13 agosto ci lasciava Gino Strada, il fondatore di EMERGENCY. A un mese dalla scomparsa verrà ricordato LUNEDI' 13 SETTEMBRE ORE 21,00 all'ARENA ARGENTINA (Via Vanasco 10 - Catania).

Ci sarà l'ntervento di Fabrizio Pulvirenti, medico infettivologo che con Gino Strada ha lavorato in Sierra Leone durante l’epidemia di Ebola, che porterà la sua personale testimonianza di Gino, come medico e come uomo. Letture di alcuni brani di “Pappagalli verdi” che hanno segnato la “crescita” e la “passione” dei volontari di Emergency.

Proiezione di “OPEN HEART”, il docufilm che racconta la storia di otto bambini ruandesi che lasciano le loro famiglie per andare in Sudan per sottoporsi a un delicato intervento al cuore al Centro "Salam" di cardiochirurgia di EMERGENCY a Khartoum.

L’accesso all’Arena Argentina avverrà gratuitamente, con Green pass, tessera sanitaria e fino ad esaurimento posti. Orario di inizio 20,30. Prevista una diretta FB di parte dell'evento alla pagina FB del Gruppo EmergencyCatania.