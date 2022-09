Aperto a Catania il nuovo Samsung Customer Service

Samsung Electronics Italia inaugura a Catania un nuovo centro assistenza in viale Vittorio Veneto, 225, si tratta del diciassettesimo Samsung Customer Service in Italia e del terzo in Sicilia, dopo l’apertura di Palermo e Messina.

Dal design innovativo e dotato di ogni comfort, il Samsung Customer Service è specializzato nell’assistenza post-vendita e consulenza ai clienti Samsung sui dispositivi mobile, quali smartphone, tablet e wearable. Inoltre, il nuovo centro offre la possibilità di acquistare prodotti di telefonia e accessori originali, con la consulenza di personale altamente qualificato, oltre a servizi esclusivi come Clicca & Ritira, Urban Delivery, Riparato & Informato.

Il servizio Clicca & Ritira consente di acquistare un dispositivo mobile sul Samsung Shop online e ritirarlo comodamente presso il centro assistenza, così da permettere maggiore flessibilità nel ritiro del prodotto anche a chi non è spesso a casa e non ha la portineria.

I clienti che scelgono di avvalersi di questo servizio potranno inoltre richiedere al personale qualificato del centro una consulenza gratuita sulla configurazione e sull’utilizzo del prodotto acquistato, per scoprirne tutte le potenzialità

Grazie al servizio Urban Delivery, è possibile ricevere direttamente a domicilio i prodotti riparati, nell’arco della stessa giornata e con Riparato & Informato conoscere i dettagli della riparazione a distanza, semplicemente cliccando su un link ricevuto via sms o e-mail che rimanda a un breve video.

Il Customer Service di Catania mette a disposizione anche il servizio Paga in 3 rate con Klarna, grazie al quale i clienti che acquisteranno un nuovo prodotto di telefonia o necessitano di un intervento di riparazione fuori garanzia, potranno suddividere l’importo da pagare in 3 comode rate, addebitate sulla carta ogni 30 giorni senza interessi o commissioni.