"Screening Oculistici Gratuiti e prevenzione oculare" a Catania il 27 gennaio

Il Progetto “Occhio alla Salute”, autorizzato e finanziato dalla Regione Sicilia – Assessorato della Famiglia, – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, mira, attraverso i suoi interventi preventivi per mezzo dell’Unità Mobile Oftalmica del Consiglio Regionale U.I.C.I. e presso gli Ambulatori oculistici delle sezioni territoriali dell’ U.I.C.I. (Agrigento – Caltanissetta – Catania – Enna – Messina – Ragusa - Siracusa - Trapani), a coinvolgere ed informare l’utenza sull’importanza della prevenzione visiva primaria e secondaria, attraverso dei modelli di intervento efficaci e scientifici, rendendoli cittadini consapevoli delle loro scelte e protagonisti del loro benessere psico fisico, promuovendo così la Cultura della Salute e del Benessere.

Pertanto, giorno 27 Gennaio 2024, presso la piazza Ettore Majorana di Catania, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, saranno realizzati screening oculistici gratuiti per mezzo dell’Unità Mobile Oftalmica del Consiglio Regionale U.I.C.I. - Un appuntamento con la propria salute. Per maggiori informazioni contattare lo 095/7151882. Per seguire i nostri eventi di prevenzione: www.facebook.com/UICICONSIGLIOREGIONALESICILIANO/.