Salve, sono un cittadino che vuole segnalare nella zona del villaggio Dusmet, precisamente in via Bartolomeo Altavilla, il mio dissenso riguardante il posizionamento dei bidoni della differenziata posti davanti all' altarino della madonnina, mancando di rispetto all'immagine sacra e di riflesso a chi crede. Spero a chi è di competenza di spostare i bidoni (magari qualche metro più in là). Grazie