Via Nizzeti, protesta dei residenti

Continuano le proteste dei residenti in Via Nizzeti. Da mesi i cittadini denunciano il totale stato di abbandono in cui versa la strada. Si pensava o meglio si sperava che dopo i proclami in campagna elettorale e con la successiva elezione e insediamento della nuova giunta comunale si sarebbe finalmente passato ai fatti. Ovvero. Illuminazione strada(totalmente al buio). Pulizia e taglio erba. Messa in sicurezza della piazzetta ancora sprovvista di botole copri pozzetti. Questo è il disappunto di onesti cittadini che si sentono abbandonati da questa amministrazione che continua a fare da scarica barile contribuendo giorno dopo giorno a rendere sempre piu' pericolosa e poco sicura tutta l area in questione