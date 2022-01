Mentre ristoratori ed imprese che seguono le regole chiudono i battenti così da non poter dar da mangiare alle famiglie, a Catania abbiamo zone in cui la legalità non è altro che una parola senza senso. Le leggi non esistono come nelle cosiddette acque internazionali. Chiami i vigili urbani e ti rispondono infastiditi come se li avessi disturbati senza motivo dato che li non hanno giuristizione...Dove alla parola green pass ti rispondono "non cinnè coviddi". Disco chiuse? Ma che!! Qui siamo a Catania!