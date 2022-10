Cartoline di degrado da Catania: siamo in via Vittorio Emanuele

Siamo tutti stanchi di stare a guardare lo scempio e il fondo morale e materiale in cui versa la nostra città - scrive il lettore a CataniaToday - Così ci ritroviamo, ad esempio, ad aprire una bustina di zucchero per stabilire di differenziarlo nell'umido e la carta nel suo contenitore ma contemporaneamente la maggior parte della cittadinanza decide deliberatamente di liberarsi di mobili vari, materassi soprattutto, e divani. In una traversa di via Vittorio Emanuele, sono state parcheggiate due poltrone che poi notte tempo "magicamente" hanno camminato da sole verso l'incrocio di via Politi. Stamattina ne era rimasta solo una che, ovviamente, ha attirato la curiosità dei turisti che con molta fatica faranno buona pubblicità ritornandosene a casa loro