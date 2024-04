Lettori: "Catania resiste e vince: un derby siciliano al brivido con Messina"

Gallery



Nel cuore della Sicilia, una partita che prometteva scintille ha mantenuto ogni promessa: il Catania ha ospitato il Messina in un derby che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo fischio dell'arbitro. A segno per i padroni di casa è andato Di Carmine al 25' minuto su calcio di rigore, in una partita che ha visto il Catania dominare la prima frazione di gioco ma poi soffrire nel secondo tempo, nonostante la vittoria finale per 1-0. Il gol di Carmine ha infiammato gli animi e ha dato il segnale di una squadra catanese pronta a prendere il comando delle operazioni. Il primo tempo ha mostrato tutto il meglio che il Catania aveva da offrire: pressione alta, buone combinazioni e una squadra concentrata e aggressiva. Tuttavia, il peccato capitale per i padroni di casa è stata l'incapacità di chiudere la partita approfittando dei contropiedi, evidenziando una mancanza nella velocità e lucidità sottoporta. Il secondo tempo ha mostrato un'altra faccia della medaglia, con il Catania che ha iniziato a pagare lo sforzo fisico della prima parte della partita, lasciando campo aperto a un Messina aggressivo e mai domo. La freschezza degli ospiti ha messo a dura prova la resistenza catanese, che ha mostrato segni evidenti di stanchezza, commettendo errori nei passaggi e permettendo al Messina di guadagnarsi falli in zone pericolose. Particolare emozione ha suscitato un calcio di posizione battuto dal Messina al 68', che ha sfiorato la traversa della porta difesa dal Catania, inviando un brivido lungo la schiena dei tifosi locali. Anche Ndoj, in una delle rare occasioni favorevoli per il Catania nel secondo tempo, non è riuscito a sfruttare al meglio uno spazio aperto, concludendo in maniera imprecisa. Non meno controversa è stata la performance della terna arbitrale, che sembra non aver brillato per lucidità, con diverse sviste che hanno alimentato il dibattito tra i tifosi e non solo. Gli ultimi minuti di gioco sono stati un vero e proprio tour de force per i tifosi del Catania, vissuti tra speranza e paura, mentre il Messina cercava in tutti i modi di pareggiare il risultato. Ma, nonostante le numerose occasioni create dagli ospiti, il fischio finale ha sancito la vittoria del Catania per 1-0. Un derby siciliano che passerà alla storia per l'intensità e la passione mostrata in campo da entrambe le squadre, con il Catania che si aggiudica i tre punti ma lascia aperti numerosi interrogativi sulle proprie capacità di gestione della partita e sulla condizione fisica. Il Messina, dal canto suo, esce a testa alta, dimostrando di poter lottare fino all'ultimo e di non arrendersi mai. Una lezione di coraggio e determinazione che vale più di una sconfitta.

Lettera firmata da Alfio Papa