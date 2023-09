Cimitero in stato di abbandono, mancano acqua, luce e vigilanza

Una nostra lettrice segnala: "Vorrei denunciare la totale e assoluta mancanza di servizi al cimitero di Catania. Non c'è acqua, non c'è pulizia, non c'è vigilanza, totale assenza di vigili (figura metaforica a Catania). Sicuramente non vi è nuovo questo sfogo amaro e crudele, ma purtroppo assolutamente vero, da parte di un utente che col cuore pieno di lacrime va a trovare un defunto a lei caro e si ritrova a dover deporre i fiori negli appositi vasi vuoti senza acqua. Povera Catania e poveri noi".