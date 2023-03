Il piccolo talento catanese Claudio Allatta a "The voice kids"

Claudio Allatta un talento di 12 anni che da Catania arriva a "The voice kids". Aveva solo 3 anni quando ha iniziato a manifestare la sua enorme passione per la musica imparando le canzoni ancor prima di saper leggere, e sempre grazie alla musica che lo ha aiutato a farsi tanti amici nella vita. Ama vestirsi con look estrosi ed un pó eccentrici sfoggiandoli sul palco di "The voice kids" dove canta "Your Song" di Elton John. La sua interessantissima impostazione lirica non riesce a far girare Gigi che dice di cercare altro per chiudere il suo team! Le parole di Gigi.... " è fortissimo, bravissimo, intonato e preciso ha cantato perfettamente! Lui è bravissimo però non è quello che io cerco! Farai sicuramente una grande carriera." Il motivo per cui non si sia girato rimane solo quello.... Cercava altro!.