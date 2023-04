Enormi cumuli di spazzatura in piazza Steicoro e lungo via Etnea

Ieri sera, intorno alle 22, in piazza Stesicoro era impossibile non notare un enorme cumulo di spazzatura. Uno spettacolo orribile condito dal solito perenne tappetto di cicche e cartacce sparse ovunque. Lungo via Etnea lo scenario non era migliore. Davanti a ogni negozio c'erano sacchi enormi di rifiuti e anche qui cicche, carte e cestini dei rifiuti stracolmi. Può essere che non ci sia soluzione a questo scempio? Perchè non si riesce a organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti in modo decoroso e perché non si riesce a provvedere alla pulizia ordinaria di vie e cestini di raccolta dell'immondizia?