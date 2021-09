Degrado causa spazzatura a Librino

Salve, queste foto dimostrano in quale stato di degrado stiamo vivendo in una delle zone di Librino, specificatamente la zona che comprende viale Grimaldi 18/19. Da giorni la spazzatura non viene raccolta e ci stiamo letteralmente intossicando dalla puzza. I topi, che per stazza possono essere considerati dei gatti, stanno invadendo le strade con il rischio che questi possano entrare nelle abitazioni. Rischio che aumenta una situazione sanitaria non indifferente. Non siamo cittadini di categoria B. Ogni zona di Catania ha la sua proprietà perché in ogni zona di questa città ci abitano esseri umani e non porci. Chiedo l'intervento immediato del comune di Catania ad intervenire per questo disagio sociale, sanitario e umano. Cordiali saluti