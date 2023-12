Gallery

















Le condizioni in cui versa la via Sisto (angolo via Caronda), pieno centro storico. Tra vegetazione oramai incontrollata (la famosa giungla urbana), discariche a cielo aperto (in prossimità della "meravigliosa" strada scolastica di via Carbone) e i soliti "spetti" che si riservano il posto per la propria macchina.