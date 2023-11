Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comune di Zafferana Etnea non effettua la raccolta differenziata in alcune zone periferiche abitate. In particolare in via Gandhi il vento ieri ha fatto scempio dei sacchi di spazzatura non ritirata da alcuni mesi ( l' ultimo ritiro risale al 23 settembre 2023) disseminando immondizia nel territorio circostante. Non è bello vedere la campagna autunnale colma di plastica e spazzatura.