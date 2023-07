Degrado in via Niccolò Giannotta, anche un water in mezzo alla strada

Dopo il materasso abbandonato al centro di strada nei pressi di Largo Paisiello, la bombola ospedaliera in via Anfuso, la sacca di urina al viale Vittorio Veneto, un altro water è stato avvistato in giro a Catania. La lista dei rifiuti ingombranti sulle strade etnee è purtroppo lunga. In centro come in periferia. Solo in ordine di tempo, questo water staziona "indisturbato" da qualche giorno in via Niccolò Giannotta, lungo il marciapiedi. Così, per camminare, non basta incontrare cartacce e sporcizia, bisogna fare slalom anche con l'arredo bagno di qualche incivile.