In via Palermo una microdiscarica a cielo aperto: "Strade deturpate e puzza insopportabile"

Chiedo l'aiuto della vostra redazione per denunciare quanto sta accadendo da molto tempo di tempo in via Palermo, zona ricca di negozi e attività commerciali e scuole. Da un po' di tempo la salita che porta al corso dei Mille viene utilizzata come discarica da parte di cittadini incivili che, passando con la macchina, scaricano la propria spazzatura senza ritegno.

Non possiamo aprire nemmeno le serrande per via della puzza, per non parlare del cattivo panorama che ormai deturpa questa strada. Come me altri cittadini subiscono giorno dopo giorno questi atti di inciviltà. Chiedo il vostro aiuto, in quanto ho già segnalato alla ditta di smaltimento rifiuti che agisce in zona e al sindaco su Facebook, senza ottenere nessun riscontro.