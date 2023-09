Ecco il degrado in cui versa da decenni la via Fiorentino, angolo via Roccaromana. C'è un immobile in stato di abbandono, pieno di spazzatura, covo di tossicodipendenti e topi che vanno e vengono, una puzza per la via paurosa... mai nessuna amministrazione comunale si è interessata a questa situazione, è scandaloso!