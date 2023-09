Rubata Panda a una mamma incinta: "C'erano dentro i documenti per il parto"

Rilanciamo una segnalazione arrivata alla pagina Facebook "Inciviltà a Catania". È l'appello di una donna incinta a cui sono stati rubati documenti e borsa parto: "Ieri sera siamo stati a Catania e nell'arco di tempo tra le 21:30 e le 23:30 circa ci hanno rubato la macchina in via Plebiscito n.2. Una Fiat panda arancio Sicilia con un baule nero sopra, (se necessario scrivo anche la targa). Abbiamo bisogno di ritrovare quella macchina non solo per tornare a casa ( abitiamo in Liguria) ma anche perché sono incinta e dentro la macchina abbiamo la borsa per il parto, con tutti i documenti della gravidanza della bimba, il libretto dell'altro bambino e anche altre cose molto importanti".