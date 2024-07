Furto e scasso con truffa al viale Kennedy

Nella notte del 20 luglio, al viale Kennedy, nello spiazzare antistante l'hotel Miramare, diverse auto sono state danneggiate, in alcune sono stati rotti anche i vetri per tentare di recuperare oggetti di valore. A me è stata sottratta la borsa e selezionati solo i documenti. Il resto degli oggetti sono stati buttati sotto un'altra auto. Avevo anche pagato euro 2.50 per la custodia ad un parcheggiatore che si è rivelato abusivo e che non era sul posto all'atto del rinvenimento della mia auto che è stata trovata schiavettata e la portiera destra lasciata socchiusa.