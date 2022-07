Griglia rumorosa in via Canfora, i residenti: “Mai riparata, dormire è impossibile” | Video

"Ormai da qualche anno - ci scrive un lettore - parte degli abitanti del quartiere Borgo lamenta notti povere di sonno a causa di un fenomeno che si verifica durante tutte le ore del giorno ma che soprattutto rende la zona invivibile per i residenti nelle ore notturne La fonte di tale disagio è da attribuire al frastuono perpetuo provocato da una grata di drenaggio per l'acqua piovana .Infatti non essendo più fissata al telaio essa provoca un rumore assordante simile a dei colpi di arma da fuoco esplosi ogni tal volta un automezzo si trovi a passare su quel tratto di strada. La griglia incriminata si trova per l'esattezza su via Canfora antistante il civico 8/a , si estende da un lato all'altro della strada ed è per questo un bersaglio inevitabile per tutti i mezzi che transitano da li".

"Con misuratori del suono non professionali - aggiunge - si rileva un suono superiore a 60 decibel (di notte) per cui di certo stiamo parlando di grave "inquinamento acustico" e di tutte le conseguenze che ciò comporta sulla salute( ansia,stress etc). Avvicinandosi e guardando bene si può notare che qualche residente in preda alla disperazione abbia tentato con metodi rudimentali di arginare il problema ma a quanto pare non è servito a nulla. Numerose sono state finora le segnalazioni fatte ai vigili ed al consiglio di quartiere, nessun intervento è stato fatto. Nel frattempo qualcuno ha deciso di vendere casa e sperando che nessuno si ammali seriamente si attende che la manutenzione strade possa dedicare un paio d'ore di lavoro per rendere 'normale' la vita di tante famiglie".