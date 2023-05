Inaugurata la bambinopoli a Catania: un nuovo spazio di gioco e divertimento per i bambini

È stata inaugurata la bambinopoli, un nuovo spazio di gioco e divertimento per i bambini, grazie alla proposta di deliberazione del Consiglio della quinta municipalità. Questo spazio di gioco e divertimento per i bambini ha suscitato grande entusiasmo nella comunità, poiché si ritiene che i bambini siano il futuro della città e che meritino ogni attenzione e cura. Andrea Costanzo, che si è candidato come consigliere di quartiere della 5° Municipalità di Catania, è convinto che possa fare la differenza per il bene della città insieme al gruppo politico con cui lavora. La sua candidatura è motivata dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda i bambini e le loro famiglie. L'obiettivo nostro è quello di creare spazi sicuri e protetti per i bambini, dove possano giocare e divertirsi in tutta tranquillità. In definitiva, l'installazione della bambinopoli a Catania rappresenta una grande vittoria per la città e per la comunità locale. Grazie all'impegno e la costanza di tutti, i bambini di Catania avranno l'accesso a un luogo sicuro e divertente, dove crescere e imparare. Grazie di cuore per averci ascoltato, viva Catania.