"La mensa scolastica non è ancora partita"

"Scuola iniziata il 12 settembre e, ad oggi, il servizio mensa nel comune di San Giovanni La Punta per le sezioni che effettuano il tempo pieno, non è ancora partito. Risultato: questi poveri bambini, giornalmente, consumano a scuola un pasto freddo, preparato da noi mamme la sera prima o alle 6 del mattino!". E' la segnalazione fatta a CataniaToday. Sulla questione, dal Comune fanno sapere che "la mensa partirà quando sarà approvato il bilancio. Come altri 350 comuni siciliani, c'è il commissario ad acta per l’approvazione del bilancio 2023 e del rendiconto 2022. I genitori sono stati informati, sono stati ricevuti dal sindaco che è consapevole della problematica ma che al momento non può risolvere suo malgrado".