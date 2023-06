La villa comunale di Mascalucia nel totale degrado!

Gallery





La villa comunale di Mascalucia è nel più totale degrado! Peccato visto che era uno splendido luogo di ritrovo e relax per grandi e piccini fino a qualche anno fa! Alberi tagliati senza criterio, zone d' ombra più che dimezzate, radici che fuoriescono con pericolo per i passanti, giochi vecchi e cadenti con le viti arrugginite che fuoriescono dagli scalini divelti con gran pericolo per i bimbi, giochi per bimbi disabili non più presenti, per portare i bimbi a trascorrere qualche oretta di relax dobbiamo andare nei paesi limitrofi con parchi curati! Settimana dopo settimana non cambia nulla, nessun lavoro in corso, non si capisce perchè non la chiudano visti i pericoli esistenti e non la riaprono quando l' avranno sistemata come di deve. Trattandosi di un servizio pubblico, molti genitori di lamentano ma quasi nessuno segnala, io alla fine mi sposto in auto dove voglio ma penso a chi per difficoltà proprie non ha un mezzo e non può avere la possibilità di portare a piedi i propri figli o nipotini soprattutto i disabili nel proprio paese! Spero che facciano qualcosa dl più presto!