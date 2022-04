Ristagno di liquami maleodoranti dai cassonetti nei pressi delle abitazioni in via Parrocchia

Come segnalato da una nostra lettrice, da qualche tempo, in via Parrocchia, zona porticciolo di Ognina, sono stati nuovamente posizionati i cassonetti della spazzatura a pochi metri dalle abitazioni limitrofe.

Tuttavia, essendo, questi cassonetti, in pendenza, qualsiasi residuo di spazzatura gettata (ad esempio, residui di pesce) scende per la via Parrocchia con conseguente ristagno di putrida e maleodorante acqua proprio di fronte agli immobili.

“In particolare, come si evince dalle foto allegate scattate lo scorso sabato 26 marzo (più volte sabato si è tentato di chiamare, ma invano, al numero di telefono fornito dalla centrale di polizia operativa), l'acqua o qualsivoglia altra sostanza (di pesce) gettata all'interno dei cassonetti è scesa per fermarsi e stagnare proprio dinanzi ad un’abitazione, provocando una puzza ripugnante, sporcando tutto il tratto di strada e ristagnando proprio innanzi l'ingresso delle abitazioni private. Questa situazione di assoluto menefreghismo ed evidente inciviltà non è più sostenibile”.