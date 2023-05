Maltempo, "piscina" non richiesta in via Barriera

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buon pomeriggio, questa l’assurda situazione che si crea in via Barriera (quartiere San Giovanni Galermo) quando piove. Si crea una “piscina” che rende impossibile camminare, pericolosissimo transitare in auto e praticamente impossibile rientrare a casa senza bagnarsi completamente. Inoltre, come vedete dalle foto e dal video, i bidoni della differenziata vengono puntualmente trasportati dal fiume rendendo pericolosa la guida in quel tratto di strada, oltre che impedire l’utilizzo del cancello per l’accesso al complesso. È stata inviata la stessa segnalazione all’indirizzo Pec del Comune, sperando in una celere soluzione.