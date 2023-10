Manca l'essenziale allo stadio Cibali "Massimino"

Gallery



Oggi faccio il mio quinto ingresso allo stadio Cibali "Angelo Massimino" per assistere a quattro partite di campionato e una di Coppa Italia contro il Messina. Quest'oggi, la squadra di casa affronta il Latina. Purtroppo, nonostante gli sforzi della società e del Comune, alcune lacune persistenti non possono passare inosservate. Sebbene lo stadio sia stato ristrutturato o sottoposto a un lifting per renderlo più presentabile, permane ancora una serie di mancanze. Una tra tutte è l'assenza di cestini per i rifiuti, cosa che comporta la necessità di pulire i posti a sedere con fazzolettini. Ma poi sorge un problema: dove gettare i fazzolettini usati? Così come bicchieri, resti di merende e altro. Alcune persone, come me, che tengono alla dignità, li mettono in tasca o portano già da casa una piccola busta per riporli. Tuttavia, molti altri approfittano della situazione gettando tutto tra i sedili e oltre. Anche i bagni, nonostante un precedente intervento adeguato a garantire un ambiente igienico, presentano ancora fastidiosi residui di cemento e calce che ne intaccano la decorosità. Desidero, quindi, lanciare un appello al Sindaco e al presidente del Catania Calcio affinché completino le ultime rifiniture e conferiscano così una completa e definitiva perfezione ai lavori già svolti. Alfio Papa