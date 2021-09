Degrado a Vaccarizzo. Da circa due mesi chiediamo come comitato civico Vaccarizzo collina primosole al comune di Catania e al responsabile manutenzione strade il ripristino del manto stradale in via del vischio senza alcun riscontro. I residenti della suddetta via sono esasperati. Il comitato civico, responsabile Fazio Massimo, chiedono riscontro sulla situazione insostenibile