Nessuna scusa per il grado di inciviltà che questa città ha toccato. Cittadini ormai sempre più cafoni ed amministrazione comunale che subisce e non agisce!!! Siamo altro che terzo mondo, passeggiare in un luogo curato ormai è un sogno, la dura realtà è che mettiamo i piedi tra le immondizie, è una vergogna senza fine. Non ho più parole per quello che siamo diventati, quando ci criticano fanno bene, questo non è vivere in un posto "civile", delusione totale.