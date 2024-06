Degrado, quale la modalità di conferimento rifiuti?

Domando al comune di Catania settore competente se la comunicazione allegata al saldo Tari 2023 (Ordinanza "sindacale" n.37 del 14/8/2023 in vigore dal 15/8/2023) indicante la modalità di conferimento rifiuti la cui infrazione avrebbe comportato sanzioni sia stata superata da nuove ed eventuali ordinanze Per evitare tali paventate sanzioni che farebbero lievitare vieppiù la già esorbitante Tari, la scrivente si attiene alle prescrizioni, col risultato descritto in foto con in più l' obolo della spazzatura altrui da portare regolarmente in casa la mattina dopo vista la costante abitudine degli operatori di lasciare il mastellino aperto Grazie Comune di Catania Mariasilvia Alì