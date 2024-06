Piccola discarica a cielo aperto in via Acicastello

Area confinante parcheggio Iperstore Decò, via Acicastello. Da 2 anni ormai la situazione è stabilmente questa, con una piccola discarica a cielo aperto, in cui probabilmente è presente anche amianto, che non viene pulita (si sostiene venga di volta in volta sporcata di nuovo, ma non è vero), tra disinteresse del comune, del supermercato e rimpalli di responsabilità visto che quel piccolo triangolino di "verde" probabile faccia parte del "fallimento Costanzo".

Trattandosi comunque di una zona di transito al supermercato per i piccoli bambini della scuola, nonché di una possibile stradina di accesso per chi viene a piedi dalla Parini o da Cannizzaro, mi chiedo come sia possibile che neanche il supermercato faccia niente da così tanto tempo, fosse solo per una questione di convenienza e di decoro degli spazi commerciali (visto che evidentemente nessuno è disposto a muovere un dito oltre i propri più stretti compitini per la sola idea di benessere comune, nonostante i proclami su tematiche Esg e similari).