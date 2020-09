Protesta genitori San Domenico Savio e minaccia sciopero in massa per le quinte classi primaria

Argomento: ripartenza scuole a Catania L’istituto elementari e medie San Domenico Savio di Cerza (confine fra Catania e San Gregorio) prevede turni pomeridiani di un intero mese alle elementari solo per una singola classe (la quinta elementare, tutte le quattro sezioni) Link delibera scolastica: https://www.icsaviosangregorio.edu.it/21-avvisi-ai-genitori/1275-inizio-attivita-didattiche-delibera-n-2-consiglio-di-istituto-del-10-09-2020.html La dirigente dott.ssa Daniela Fonti si rifiuta di ricevere i genitori delle quinte per spiegazioni e i genitori scrivono alla preside segnalando l’iniquità di una mancata turnazione (in allegato lettera inviata dai genitori alla dirigente). In quanto una turnazione mensile renderebbe impossibile l'organizzazione per i genitori che lavorano la mattina entrambi, oltre a determinare l'impossibilità per un intero mese di fare sport per gli studenti, con gravi conseguenze per diversi studenti agonisti che in questo periodo preparano gare. I genitori manifestano massima volontà collaborativa, ma chiedono di tornare i pomeriggi fra tutte le classi, in modo da non creare discriminazioni e iniquità. Un piccolo sacrificio da parte di tutti va bene, ma un grande sacrificio solo per alcuni non è accettabile. Nel frattempo il sindaco di San Gregorio Corsaro e il presidente del consiglio Ivan Albo dicono di essere ancora alla ricerca di locali adatti da privati… In quanto sembrerebbe che la chiesa non abbia alla fine concesso degli spazi di un oratorio nel comune di San Gregorio che era stata proposta come prima soluzione. Inviate anche diffide legali alla dirigente ed al provveditorato da parte di alcuni genitori. Ad oggi i genitori aspettano ancora risposta e minacciano di scioperare in massa e non portare gli alunni delle quinte a scuola.