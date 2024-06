Randazzo sotto il sole: i residenti si mobilitano contro il disservizio idrico

Gallery

















Nonostante il caldo torrido che ha colpito la città, un nutrito gruppo di residenti delle vie Aldo Moro, Berlinguer, Trapani e G. Verdi si è riunito presso il Palazzo del Comune di Randazzo per sottoscrivere una petizione. Oltre quaranta persone, sfidando le alte temperature, hanno protocollato il documento con l’auspicio di raccogliere ulteriori firme per sostenere la loro causa. Il nocciolo della questione, il problema principale che affligge queste vie è il disservizio idrico, una questione che interessa numerose famiglie. La mancanza di un'erogazione costante di acqua e la bassa pressione idrica stanno causando significativi disagi, influenzando negativamente la qualità della vita dei residenti.

Le interruzioni frequenti e prolungate nell'erogazione dell’acqua, insieme all’assenza di comunicazioni tempestive riguardo gli interventi programmati, hanno spinto i cittadini a mobilitarsi. L'Incontro con le autorità comunali e la delegazione dei residenti è stata accolta dal personale di supporto alla Commissione Prefettizia, tra cui il dott. Fortunato Pitrola e la dott.ssa Marta Dierna, insieme al Geometra Gaetano Mavica, responsabile Tecnico Comunale, e al tecnico idraulico sig. Filippo Minuto. I quattro delegati presenti, Monia Treffiletti, Alfio Papa, Rita Dilettoso e Maria Cullurà, hanno esposto le loro preoccupazioni.

Analisi delle Cause e Proposte di Soluzione

Il Geometra Mavica e il sig. Minuto hanno spiegato che il grave problema idrico è principalmente causato dalla siccità che ha colpito tutta l’isola, riducendo il livello delle riserve idriche nei pozzi di Santa Caterina di oltre il 40% rispetto agli anni passati. Di conseguenza, le fasce orarie di apertura e chiusura delle saracinesche sono limitate dalle 6:00 alle 10:00, con maggiori difficoltà per chi risiede nelle zone più elevate delle vie interessate. Per attenuare il disagio, il dott. Pitrola e il sig. Papa di comune accordo, hanno sottolineato l’importanza di un uso più moderato delle risorse idriche. Inoltre, il Comune si impegnerà ad incrementare il servizio di autobotti, attualmente insufficiente, e a fornire avvisi tempestivi per permettere ai residenti di organizzarsi meglio. Richieste Ulteriori e Criticità di Lungo Termine

Al termine dell'incontro, il sig. Alfio Papa ha evidenziato ulteriori problematiche irrisolte che affliggono Via Aldo Moro e le aree limitrofe, peraltro già segnalate e reiterate più volte con delle PEC, tra cui: - Completamento del manto stradale, attualmente inadatto a coprire adeguatamente la carreggiata. - Connessione alla rete fognaria, attualmente sostituita da fosse biologiche inadeguate. - Creazione di una via di comunicazione tra Via Aldo Moro e Viale Europa. Il sig. Papa ha sottolineato come sporadici e minimi interventi abbiano condotto a un progressivo degrado dell’area, con rischi di incendi, presenza di zecche e parassiti a causa della scarsa manutenzione del territorio circostante. Gli ultimi 300 metri di via Aldo Moro sono ormai impraticabili, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti. La dott.ssa Marta Dierna ha assicurato che riferirà ai commissari prefettizi le preoccupazioni espresse e che si lavorerà per organizzare un nuovo incontro per affrontare le problematiche sollevate.