Abito in questa via da tredici anni e mai nessuno ha spazzato o pulito queste scale di via Delle Viole tra il Ferrarotto e via Acquedotto Greco. Da qualche anno è diventata una discarica a cielo aperto. Chiediamo al Comune di intervenire per pulire e murare l'accesso usato anche da malviventi e incivili.