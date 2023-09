"Siamo a secco da 5 giorni, è davvero vergognoso"

È davvero vergognoso per una ditta come la Sidra lasciare un quartiere senza acqua per 5 giorni e dire che ancora non si sa nulla su quando verrà perché i tecnici incompetenti oserei dire non riescono a trovare il danno . Siamo proprio a secco da 5 giorni con persone che stanno male e ne hanno bisogno , vecchietti , chi ha bambini a casa ecc… il primo giorno dicevano che l’acqua tornava alle 15 ma non si è visto nulla . Il secondo giorno tornava alle 14:30 e idem , fino ad arrivare al quinto giorno che ancora ti vanno a dire che non si sa nulla perché non trovano il problema . Siamo in una città gestita nelle mani di nessuno ed istituzioni che se ne stanno fregando . È impossibile lasciare quartieri per 5 giorni senza acqua e questa non è la prima volta perché nel giro di 3-4 mesi è mancata un sacco e dico un sacco di volte . Chiedo al sindaco Trantino o chi di competenza di risolvere il problema perché è davvero umiliante .