Corso Indipendenza, senza acqua dalle ore 22 alle 6 del mattino

Salve, voglio segnalare un disservizio che si ripete ormai da più di un mese, ovvero: ogni notte dalle 22:00 circa alle 06:00 circa la SIDRA puntualmente interrompe l'erogazione dell'acqua, nel mio caso in zona Corso Indipendenza. Più volte ho chiamato e gli operatori ormai ben addestrati, rispondono con scuse diverse.....ovvero che ci sono lavori in corso, che c'è un problema di approvvigionamento con ditte terze e quindi devono interrompere il servizio la notte, che c'è una turnazione in corso ma non sanno qual'è...........oltre il danno anche la beffa.......... oltre al disservizio siamo privi di utilizzare lavatrici e lavastoviglie la notte nella fascia più conveniente per i consumi elettrici.