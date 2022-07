Sindacato Itamil Sicilia: incontro formativo presso il campo scuola Ana di Linguaglossa

Gallery



Linguaglossa il 06 Luglio 2022. Si è tenuto nella giornata odierna presso la sede del Campo Scuola ANA a Linguaglossa un incontro Conoscitivo a cura Del Presidente Regionale del comitato Sicilia Dott Salvatore VECCHIO e del Segretario Regionale Sig. Giovanni Parisi ,rivolto ai giovani frequentatori del Campo Scuola. Il Presidente Vecchio si dice soddisfatto per l’occasione di proficuo scambio di esperienze tra Adulti e Giovani, ricchi di motivazioni ed ambizioni. L’occasione è stata propizia per introdurre il nuovo concetto di Associazionismo Sindacale nelle Forze Armate, pur rimanendo nei margini di quelli che sono i Doveri Connessi Al Giuramento di fedeltà ed allo Status di Militare. Il Segretario Parisi ,aggiunge di essere entusiasta per l’accoglienza e l’interesse riscontrato da parte della platea nei confronti del Mondo in Divisa e più in generale al grande orientamento al senso del “Noi” più che a quello dell’ ”Io” . L’evento unico per il Centro-Sud-Isole, Rappresenta un’opportunità formativa per questi Giovani, per riflettere sulle scelte di vita da intraprendere e per raccontare le operazioni militari svolte in Sicilia dall'esercito a supporto della popolazione quali " Operazione Vespri siciliani" , " Strade sicure" e " Lotta al Covid" anche attraverso la Campagna vaccinale della Difesa con l’Operazione “EOS”.