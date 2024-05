Via Tito Manlio Manzella · Barriera

Via Tito Manlio Manzella · Barriera

I residenti di via Tito Manlio Manzella, zona Leucatia Canalicchio, lamentano lo stato di degrado e abbandono da parte dell’istituzioni. Verde e strada non spazzata, carte ed escrementi di cani e gatti. Anche la fermata dell’autobus è coperta dal verde che non viene curato e tagliato da mesi. Chiediamo attenzione e un presto intervento da parte del Comune.