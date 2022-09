Stallo disabili occupato dai rifiuti: la denuncia di una cittadina

"Ho fatto richiesta per uno stallo disabili sotto casa mia nel quartiere Cibali, in quanto mio nonno affetto da morbo di Parkinson e demenza ha la 104 art 3 comma 3. Il Comune di Catania ha pensato bene di posizionare questo stallo dove viene sistemata la spazzatura per la raccolta differenziata. Io mi trovo costretta, sempre con mio nonno che non deambula bene, a parcheggiare in un altro posto nonostante lo stallo sia nostro con il numero del tesserino per i disabili. Devo necessariamente parcheggiare in un altro posto in quanto lo stallo è pieno di rifiuti di ogni genere".